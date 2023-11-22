Ученые научились переносить вещество при помощи волн

Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН доказали, что солитоны — уединенные волны, которые существуют благодаря балансу нелинейных и дисперсионных эффектов — могут переносить не только энергию, но и вещество.
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