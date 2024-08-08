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Глен Скофилд о разработке Callisto Protocol, разгром фильма «Бордерлендс», анонс новой FNAF…

Глен Скофилд о разработке Callisto Protocol, разгром фильма «Бордерлендс», анонс новой FNAF…

Анонсирована Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, Глен Скофилд пришел на интервью к ютуберу Дэну Аллену и поведал о закулисье Striking Distance, создатели Weird West готовятся представить новый проект, автор Balatro защитил игру от казино, Larian Studios опубликовала статистику комьюнити Baldur’s Gate III, критики поделились отзывами на экранизацию «Бордерлендс».

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