Глен Скофилд о разработке Callisto Protocol, разгром фильма «Бордерлендс», анонс новой FNAF…

Анонсирована Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, Глен Скофилд пришел на интервью к ютуберу Дэну Аллену и поведал о закулисье Striking Distance, создатели Weird West готовятся представить новый проект, автор Balatro защитил игру от казино, Larian Studios опубликовала статистику комьюнити Baldur’s Gate III, критики поделились отзывами на экранизацию «Бордерлендс».