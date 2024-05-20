С Майкла Калви сняли судимость

ФСИН исключила основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из реестра осужденных. Испытательный срок инвестора по делу о растрате 2,5 млрд рублей истек в апреле 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты бизнесмена.