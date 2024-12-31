С 15 января в Крыму подешевеет бензин

Фото из архива КИАБлагодаря поддержке Правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Республики Крым принято решение о снижении с 15 января цены на бензин марки АИ-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики АТАН и ТЭС.