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Царьград

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Пенсионерка с инсультом 4 дня пролежала в запертой квартире после звонка в 112: Прокуратура начала проверку

Пенсионерка с инсультом 4 дня пролежала в запертой квартире после звонка в 112: Прокуратура начала проверку

Пенсионерка с инсультом четыре дня пролежала в запертой квартире после звонка в 112. Подруга заметила, что женщина внезапно начала говорить бессвязно, и сразу попыталась вызвать помощь, однако дверь вскрывать не стали.

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