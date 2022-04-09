Яннис – о возможном призе MVP и 1-м месте по результативности: «Не те вещи, о которых стоит думать»

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо заявил, что не думает об индивидуальных наградах под занавес регулярного чемпионата.

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