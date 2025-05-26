На Смоленщине будут дополнены требования к содержанию домашних животных

Профильный комитет рекомендовал Смоленской областной Думе принять законопроект в первом чтении и в целом Изменения в региональный закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с животными» разрабатывает правительство субъекта.
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