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Венгерский министр Бока: Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС

Венгерский министр Бока: Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил в интервью Financial Times, что Украина может стать буферной зоной между Россией и Европой, если будет достигнут консенсус между ключевыми мировыми игроками, прежде всего Россией и США, относительно допустимых действий на украинской территории.

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