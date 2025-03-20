Венгерский министр Бока: Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил в интервью Financial Times, что Украина может стать буферной зоной между Россией и Европой, если будет достигнут консенсус между ключевыми мировыми игроками, прежде всего Россией и США, относительно допустимых действий на украинской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии