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Более 800 граждан с ограниченными возможностями здоровья уже нашли работу в Новосибирской области с начала года

Более 800 граждан с ограниченными возможностями здоровья уже нашли работу в Новосибирской области с начала года

Власти региона используют точечный и адресный подход к жизненной ситуации каждого гражданина.С начала 2024 года в Новосибирской области было трудоустроено через центры занятости населения 814 людей с инвалидностью, из них 169 человек заняли квотируемые рабочие места.

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