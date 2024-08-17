Какой праздник отмечают 17 августа?

День бездомных животных - это ежегодное событие, которое отмечается каждую третью субботу августа. Цель этого дня – привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных, способствовать их защите и улучшению условий жизни.
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