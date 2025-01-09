Вот мы и дождались – мигранты начинают возмущаться, что в России устроено не так, как у них в кишлаке! Путин чётко и ясно сказал, как должно быть: ПРИЕЗЖИЕ должны уважать традиции и устои российского общества.
«В моём кишлаке в ужасе» – мигрант зашёл в «Детский мир» и увидел «харамную» обувь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эльфено4ек Чумазикова
Они так себя ведут в Нашей стране, только потому, что Наши власти им это позволяют. нужно задавать не этому немытому маструбеку, а нашим властям, собираются ли они наконец начать защищать собственный народ или народу пора собирать ополчение, пока Наши культурные традиции не затерялись в приезжих тюбетейках?
Ответить
2 час.
Марина Смолькова
Обычный дешевый провокатор. В куртках или дубленках ходить не грех, а обувь носить грех. Вот идеальная обувь для харамных
Ответить
1 час.
Эльфено4ек Чумазикова
Лучше так🤣
Ответить
1 час.
Свежие комментарии