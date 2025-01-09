«В моём кишлаке в ужасе» – мигрант зашёл в «Детский мир» и увидел «харамную» обувь

Эльфено4ек Чумазикова

Они так себя ведут в Нашей стране, только потому, что Наши власти им это позволяют. нужно задавать не этому немытому маструбеку, а нашим властям, собираются ли они наконец начать защищать собственный народ или народу пора собирать ополчение, пока Наши культурные традиции не затерялись в приезжих тюбетейках?