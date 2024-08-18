Иванова-Швец: россиянам старше 80 лет вдвое увеличат фиксированную часть пенсии

В России несколько категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 сентября. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.