Что изменится в жизни россиян с 1 июня

С начала лета начнут действовать сразу несколько важных нововведений. Так, в России обновят правила расчета единого пособия, к организаторам сложных походов предъявят дополнительные требования, а на летних верандах разрешат продавать алкоголь.
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