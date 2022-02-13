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Стоит ли России воевать за европейских «братушек»?

Стоит ли России воевать за европейских «братушек»?

   У меня просьба трезво посмотреть на русскую любовь к сербам. Именно проявление такой любви, настоящей, русской, без полутонов, отразилось в комментариях к фильмам «Батальон» (2018) Алексея Быстрицкого и «Балканский рубеж» (2019) Андрея Волгина.

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