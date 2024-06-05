«Готовы делиться опытом». В каком направлении движется социальное предпринимательство в Крыму?

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико выступила с докладом по развитию социального предпринимательства в Республике Крым на выездном заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство» в рамках деловой программы XXVII Петербургского международного экономического форума.