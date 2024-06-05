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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Готовы делиться опытом». В каком направлении движется социальное предпринимательство в Крыму?

«Готовы делиться опытом». В каком направлении движется социальное предпринимательство в Крыму?

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико выступила с докладом по развитию социального предпринимательства в Республике Крым на выездном заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство» в рамках деловой программы XXVII Петербургского международного экономического форума.

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