Полномасштабный военный конфликт может разгореться между Россией и Украиной только в случае, если Киев предпримет попытку силового захвата Донбасса, использовав вооружение против мирных жителей и российских граждан, проживающих в этом регионе.
Полномасштабный военный конфликт может разгореться между Россией и Украиной только в случае, если Киев предпримет попытку силового захвата Донбасса, использовав вооружение против мирных жителей и российских граждан, проживающих в этом регионе.
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