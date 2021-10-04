Только новости

46 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лебедев
    А может у них там среди фолиантов старинных закладка наркоманская была-поэтому и рвались к знаниям....и нарвались.Поч...Охранник в форме ...
  • кормчий
    Иной иронии от чела с фамилией на " О" и не ждали !Охранник в форме ...
  • Sasha Sokolov
    суд разберецаОхранник в форме ...

Сатановский доступно объяснил киевлянину Вакарову, в каком случае РФ «смахнет» Украину

Сатановский доступно объяснил киевлянину Вакарову, в каком случае РФ «смахнет» Украину

Полномасштабный военный конфликт может разгореться между Россией и Украиной только в случае, если Киев предпримет попытку силового захвата Донбасса, использовав вооружение против мирных жителей и российских граждан, проживающих в этом регионе.

Вернуться к статье
72
Обсудить
Надежда Фомина
В Раде видимо все без мозгов,но желчи в них,хоть америке продавай.
Вера Валентей (Наталюк)
До чертиков, до тошноты, надоели эти размышления российских политологов, а нас в Донбассе гробят и гробят и зачем украм полномасштабная ?им и локальной хватит, чтоб народ угробить!!!
Мария
Опять Россия виновата?
Vlad
Ваш вариант?!
Мария
Вариант чего?
Игорь Чернацкий
Так чего же Путин ничего не делает сейчас когда там погибают люди каждый день?
Karmadon
Мирные жители Донбасса гибнут, что ни день, немало среди убитых и с российскими паспортами. Эти падлы, нажравшись "горилки", зачастую лупят просто "по площадям" - куда Бог пошлет, а Он, случается, посылает по школам и детским садикам. И... И что? Полномасштабная война этим ублюдкам не нужна – достаточно поддерживать перманентное состояние напряженности, и это может продолжаться до бесконечности. Слишком много мерзавцев делает на этом свой "бизнес" – кто большой, кто маленький.

Картина дня

наверх