В Индии уволили 47 сотрудников агентства по тестированию после протестов

Национальное агентство по тестированию Индии уволило 47 сотрудников после скандала с утечкой экзаменационных материалов, 24 июля сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники в министерстве образования.
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