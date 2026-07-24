smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

В Индии уволили 47 сотрудников агентства по тестированию после протестов

В Индии уволили 47 сотрудников агентства по тестированию после протестов

Национальное агентство по тестированию Индии уволило 47 сотрудников после скандала с утечкой экзаменационных материалов, 24 июля сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники в министерстве образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии