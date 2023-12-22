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Что случилось с дочкой Купера от Ирины Шейк? Брэдли срочно вызвали в школу прямо с пресс-конференции

Что случилось с дочкой Купера от Ирины Шейк? Брэдли срочно вызвали в школу прямо с пресс-конференции

Встревоженные фанаты гадают, что могло заставить актера покинуть мероприятие. Дочка Брэдли дебютироавла на красной дорожке LEGION-MEDIAЛея уселась рисовать на пол прямо на мероприятии LEGION-MEDIAВо время пресс-конференции, в которой Брэдли Купер принимал участие в рамках рекламной компании своего нового фильма «Маэстро», случилось неожиданное происшествие.

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