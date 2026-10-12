В США для осиротевших котят провели экскурсию в океанариуме, пишет MPR News.Около двух десятков спасенных котят провели почти два часа в океанариуме Sea Life в пригороде Миннеаполиса.
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