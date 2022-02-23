Циципас одержал 200-ю победу в карьере

Стефанос Циципас на старте турнира в Акапулько обыграл Ласло Дьере – 7:6, 7:6. Эта победа стала для 23-летнего грека 200-й в карьере – и 130-й на харде (при 99 поражениях).
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