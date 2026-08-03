Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Теперь приезжие возводят целые баррикады из ящиков, чтобы не подпустить к себе полицейских

Теперь приезжие возводят целые баррикады из ящиков, чтобы не подпустить к себе полицейских

В центре вашего внимания Летний зной окутал воронежский рынок - ряды прилавков пестрели сочными плодами, покупатели неторопливо перебирали товар, а голоса торговцев сливались в привычный гул.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Приматы должны жить в кишлаках. а в России -  на мусорных полигонах😱
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Их вообще не должно быть в России!
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1 м.
Владимир Петрович
Вопрос один - кто разрешил их массовый завоз в Россию? Ответ на поверхности...
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1 м.