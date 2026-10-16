Deputy from the party of Vladimir Zelensky in the Verkhovna Rada "Servant of the People" Lisa Bogutskaya deleted an offensive post about US President Donald Trump with profanity.
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