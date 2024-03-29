МИД России назвал позором отсутствие реакции Совета Европы на теракт в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что отсутствие реакции от руководства Совета Европы на жуткий теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является настоящим позором для этой организации.
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