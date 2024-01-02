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"Может нас и правда шли освобождать?"

"Может нас и правда шли освобождать?"

Украинцы захотели русской победы. Украинцы начинают раззомбироваться. Тотальная мобилизация может стать триггером массовой ломки сознания, а отказ от участия в бойне может стать её концом.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;На Украине иначе некому будет работать.&quot; - А  там никто и не должен работать.  Работать люди могут только в какой-то системе координат, в государственном управлении, системе власти, в структуре экономики. Какую систему будет внедрять Россия на Украине? Собственную?)) Тогда через полгода  на этой территории  снова расцветет  украинское олигархическо-гиперкоррупционное государство (или область России - НЕ ВАЖНО) - Россия  никогда не сможет привить украинцам даже собственную, полуолигархическую систему. Скорее Украина подомнет Россию под себя. А, ведь, России придется еще и вкладывать гигантские деньги в  Украину. Уже сейчас причем массово в украинских сетях пишут, что ничего страшного, что мы сейчас проиграем на фронте-мы все равно выиграем, потому что с нашими мозгами мы проникнем через все щели в управленческую структуру (как и было ВСЕГДА) и заставим москалей работать на нас, украинцев&quot;. И это мы видели и в Крыму, и в ЛДНР.  Как там КВНщики пели: &quot;В далеком Бискайском заливе, где золото моют в горах,  бродяга выращивал розы, а рос исключительно мак!&quot;)))  Сначала сама Россия должна встать на ноги. А украинцы за это время пройти 1-ый класс денацификационной школы в Европе, где из них сделают подобие человека, который не ждет милостей от Природы, как сыновья Богов,  а работает в поте лица. А вот через лет 10 можно и запускать  с Европы бывших украинцев обратно на  землю бывшей Украины. И они будут возвращаться обновленными, потому что жизнь в Европе будет намного хуже, чем в России. И после окончания 2-го класса по денацификации  (уже по Российским законам) можно делать их законными жителями молодой Новороссии.
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3 час.
Natalija Osminina
После Сталина все, кто управлял Советским Союзом были украинцами- Хрущев, Брежнев, Черненко, Горбачев (один Андропов был из финских евреев). Просто потрясающе!
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3 час.
Владимир Назанский
Разве Андропов был не из греков?
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