"Может нас и правда шли освобождать?"

Natalija Osminina

"На Украине иначе некому будет работать." - А там никто и не должен работать. Работать люди могут только в какой-то системе координат, в государственном управлении, системе власти, в структуре экономики. Какую систему будет внедрять Россия на Украине? Собственную?)) Тогда через полгода на этой территории снова расцветет украинское олигархическо-гиперкоррупционное государство (или область России - НЕ ВАЖНО) - Россия никогда не сможет привить украинцам даже собственную, полуолигархическую систему. Скорее Украина подомнет Россию под себя. А, ведь, России придется еще и вкладывать гигантские деньги в Украину. Уже сейчас причем массово в украинских сетях пишут, что ничего страшного, что мы сейчас проиграем на фронте-мы все равно выиграем, потому что с нашими мозгами мы проникнем через все щели в управленческую структуру (как и было ВСЕГДА) и заставим москалей работать на нас, украинцев". И это мы видели и в Крыму, и в ЛДНР. Как там КВНщики пели: "В далеком Бискайском заливе, где золото моют в горах, бродяга выращивал розы, а рос исключительно мак!"))) Сначала сама Россия должна встать на ноги. А украинцы за это время пройти 1-ый класс денацификационной школы в Европе, где из них сделают подобие человека, который не ждет милостей от Природы, как сыновья Богов, а работает в поте лица. А вот через лет 10 можно и запускать с Европы бывших украинцев обратно на землю бывшей Украины. И они будут возвращаться обновленными, потому что жизнь в Европе будет намного хуже, чем в России. И после окончания 2-го класса по денацификации (уже по Российским законам) можно делать их законными жителями молодой Новороссии.