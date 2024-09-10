О вечном преклонении пред лимитрофами

В своё время нам уже приходилось упоминать как о русофобии внутри самого российского общества, так и о своеобразной переоценке значимости всякого рода лимитрофов, что испокон веку обитали на окраинах империи.
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