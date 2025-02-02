Путин: "Трамп с его характером наведёт порядок быстро"

Представителям европейской политической элиты «не нравится президент США Дональд Трамп», они с ним «боролись активно, вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах», но после победы республиканца на выборах «растерялись».
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