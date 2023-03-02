В Кургане полностью закрывают Чеховский мост

В Кургане С 4 марта полностью закрывается для движения транспорта Чеховский путепровод. Это связано с необходимостью дальнейшего проведения демонтажных работ, которые невозможно выполнить с частичным ограничением движения, – пояснили в мэрии города.
В Кургане С 4 марта полностью закрывается для движения транспорта Чеховский путепровод. Это связано с необходимостью дальнейшего проведения демонтажных работ, которые невозможно выполнить с частичным ограничением движения, – пояснили в мэрии города.
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