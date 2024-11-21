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В ГД попросили разъяснений о переосвидетельствовании инвалидов с ампутацией

В ГД попросили разъяснений о переосвидетельствовании инвалидов с ампутацией

Инвалиды первой группы должны проходить эту процедуру раз в два года Депутат Госдумы Ксения Горячева попросила уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования инвалидами с ампутациями.

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Комментарии
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Модест
Медицина развивается. Скоро научатся отращивать конечности. Уже органы научились выращивать. Заодно и мозг минздраву и мурашке вырастят. А так-то страховая медицина не про здоровье, а про распил бабла, идущего с налогов на здравоохранение. Написал бумажку, что нога не выросла - получи денюжку. Гарантированный доход при обязательной процедуре. И так во многих отраслях. Например, разрешили городским администрациям устанавливать дорожные знаки. Они и стараются что есть мочи: на автострадах и объездных автодорогах устанавливают ограничение скорости в 40 или 60 км/ч в комплекте с камерами видеофиксации. Безо всякого обоснования, просто потому что теперь право имеют. Пополняют свой бюджет как соловьи-разбойники. Так же как мурашка.
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