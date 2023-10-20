7 лучших мест для медового месяца в Бразилии

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Ничто так не говорит о романтике, как медовый месяц в Бразилии. От горячих пляжей и чувственной самбы в Рио-де-Жанейро до экзотических тропических лесов Амазонки – самая большая страна Южной Америки обладает ландшафтом и культурой, позволяющими провести медовый месяц со вкусом.