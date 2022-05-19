Путин рассказал о том, как растут цены в Европе. Может стоит обратить внимание на удорожание базовых продуктов в России?

ПОЛИТОБЗОР Цены на продукты питания – это такая вещь, которую сложно как-то замолчать или как-то заболтать, рассказывая о грядущих прорывах или о скором взятии зияющих высот, так как они касаются непосредственно каждого человека в любой стране мира.
ПОЛИТОБЗОР Цены на продукты питания – это такая вещь, которую сложно как-то замолчать или как-то заболтать, рассказывая о грядущих прорывах или о скором взятии зияющих высот, так как они касаются непосредственно каждого человека в любой стране мира.
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