Медвежий угол

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Путин рассказал о том, как растут цены в Европе. Может стоит обратить внимание на удорожание базовых продуктов в России?

Путин рассказал о том, как растут цены в Европе. Может стоит обратить внимание на удорожание базовых продуктов в России?

ПОЛИТОБЗОР Цены на продукты питания – это такая вещь, которую сложно как-то замолчать или как-то заболтать, рассказывая о грядущих прорывах или о скором взятии зияющих высот, так как они касаются непосредственно каждого человека в любой стране мира.

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