Госдепартамент США высказал надежду на мирное урегулирование ситуации в Южной Корее

Администрация Соединенных Штатов надеется на мирное урегулирование ситуации в Республике Корея. Сложившее в этой стране положение остается под пристальным вниманием Вашингтона, заверили в Госдепартаменте США.
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