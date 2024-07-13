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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фанатам Sekiro: Shadows Die Twice на заметку: Динамичные поединки с боссами в новом роли...

Фанатам Sekiro: Shadows Die Twice на заметку: Динамичные поединки с боссами в новом роли...

Фанатам Sekiro: Shadows Die Twice на заметку: Динамичные поединки с боссами в новом ролике экшена Phantom Blade ZeroИгроков ожидает слэшер в полуоткрытом мире со множеством побочных квестов и наличием верховой езды, а полное прохождение игры займет около 30-40 часов.

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