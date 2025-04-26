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Мода и Шоу-бизнес

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Горная болезнь: Виктория Боня лишилась здоровья после восхождения на Эверест

Горная болезнь: Виктория Боня лишилась здоровья после восхождения на Эверест

В своем Telegram-канале, где за ней следят 176 тысяч пользователей, российская телезвезда и блогер Виктория Боня поделилась видео, на котором предстала без косметики, находясь в процессе покорения Эвереста.

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