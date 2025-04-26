Горная болезнь: Виктория Боня лишилась здоровья после восхождения на Эверест

В своем Telegram-канале, где за ней следят 176 тысяч пользователей, российская телезвезда и блогер Виктория Боня поделилась видео, на котором предстала без косметики, находясь в процессе покорения Эвереста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии