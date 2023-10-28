Павианы посотрудничали с сородичами Некоторые обезьяны вели себя просоциально даже тогда, когда сами не получали выгоды Катерина Петрова Французские ученые обнаружили, что гвинейские павианы способны к сотрудничеству.
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