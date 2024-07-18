Детские книги издательств из Москвы выйдут в дружественных странах

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Детские книги издательств столицы будут переведены на другие языки и изданы в дружественных странах, что стало возможным благодаря участию московских компаний в международных отраслевых выставках и организованных городом бизнес-миссиях.
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