Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад продолжает в собственных интересах активно переписывать историю, в частности, публично лгать о событиях Второй мировой войны для своей аудитории, и присутствие на соответствующих мероприятиях представителей России, которые помнят правду, здесь считают не просто нежелательным, а опасным для Европы.