СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад продолжает в собственных интересах активно переписывать историю, в частности, публично лгать о событиях Второй мировой войны для своей аудитории, и присутствие на соответствующих мероприятиях представителей России, которые помнят правду, здесь считают не просто нежелательным, а опасным для Европы.
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