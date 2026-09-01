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Анатомия бизнеса

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Скорость оборота капитала вместо метров: главная особенность инвестиций в жилую недвижимость 2026 года

Когда рынок недвижимости в фазе неопределенности, а ставки высокие, инвестор обычно ищет «правильную» локацию, «правильный» класс или «правильный» дисконт.

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