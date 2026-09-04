Финал Кубка Барнаульской Ракеты соберет сильнейших дрифтеров и гостей из Санкт-Петербурга

На заключительном этапе сезона зрителей ждут борьба за главный трофей, автограф-сессия, дрифт-такси и розыгрыш техники Apple 6 сентября на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета" пройдет финал Кубка Барнаульской Ракеты — заключительный этап сезона 2026 года.
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