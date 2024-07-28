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Царьград

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Фестиваль «Флюгер» вновь пройдет в Перми 10-11 августа

Фестиваль «Флюгер» вновь пройдет в Перми 10-11 августа

Все мероприятия пройдут на городской эспланаде, а вход для зрителей будет бесплатным.В Перми вновь состоится фестиваль уличных театров «Флюгер».

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