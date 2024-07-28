Фестиваль «Флюгер» вновь пройдет в Перми 10-11 августа

Все мероприятия пройдут на городской эспланаде, а вход для зрителей будет бесплатным.В Перми вновь состоится фестиваль уличных театров «Флюгер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Скандал на Олимпиаде в Париже получил неожиданное продолжение: За что благодарят Россию и Путина?
- "Вот это бомба!". Неожиданное требование Путина к госкомпаниям затронет Урал, Сибирь и Дальний Восток
- Николаев вспыхнул моментально. Пожар на площади 300 тыс кв метров после прилёта по аэродрому – авиация уничтожена. Раскрыты причины
Свежие комментарии