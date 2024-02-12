Каждый десятый российский рекрутер отказал в приеме на работу соискателю с татуировками

@amberrose/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Каждый десятый из ответственных за подбор персонала российских специалистов отказывал в найме соискателю из-за наличия у него татуировок.
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