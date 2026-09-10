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Non-life сегмент страхования в 2026 году начал терять доходы

Сегмент non-life – страхование имущества, транспорта, ОСАГО и ДМС –стремительно теряет привлекательность.

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