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Онколог Пащенко назвала шесть неочевидных симптомов рака кишечника

Рак толстой и прямой кишки занимает третье место среди злокачественных новообразований. Онколог Наталья Пащенко в беседе с порталом «Страсти» рассказала, в каких случаях не следует откладывать поход к врачу.

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