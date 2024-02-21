Правительство настаивает на штрафах за непродажу валютной выручки

Правительство отозвало положительное заключение на депутатский законопроект с поправками в КоАП, после того как профильный комитет Госдумы при подготовке документа ко второму чтению исключил из него положение о штрафах за непродажу валютной выручки.
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