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Бывшая пассия Тимати рассказала о замершей беременности

Бывшая пассия Тимати рассказала о замершей беременности

Алекса с мужем. Фото: news.myseldon.comПевица Алекса рассказала подписчикам о замершей беременности.  Певица Алекса, бывшая пассия рэпера Тимати, поделилась грустной новостью, что ее беременность закончилась трагически.

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