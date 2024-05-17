Бывшая пассия Тимати рассказала о замершей беременности

Алекса с мужем. Фото: news.myseldon.comПевица Алекса рассказала подписчикам о замершей беременности. Певица Алекса, бывшая пассия рэпера Тимати, поделилась грустной новостью, что ее беременность закончилась трагически.
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