Центры обработки данных резко увеличат объемы загрязнения мира токсичными химикатами

Проект дата-центра / © Pacifico Energy Помимо вредных выбросов в атмосферу и периодических сбросов сточных вод, содержащих опасные бактерии, центры обработки данных становятся источником все больших объемов так называемых вечных химикатов — искусственных веществ, которые практически не разлагаются естественным путем.
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