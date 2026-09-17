Центры обработки данных резко увеличат объемы загрязнения мира токсичными химикатами

Проект дата-центра / © Pacifico Energy Помимо вредных выбросов в атмосферу и периодических сбросов сточных вод, содержащих опасные бактерии, центры обработки данных становятся источником все больших объемов так называемых вечных химикатов — искусственных веществ, которые практически не разлагаются естественным путем.