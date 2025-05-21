— Мам, ты это… серьезно сейчас? — Ева стояла посреди кухни в своей, как она думала, квартире, и смотрела на тюки и коробки, которые под руководством матери споро затаскивали в дом какие-то парни.
«Я буду жить здесь, а ты что-нибудь придумаешь!» – заявила дочери мать
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бойтесь данайцев, дары приносящих" Давно сказано. А Еве нечего было надеяться на отца с матерью, потому как знала, какой у её папашки характер. А теперь родители фактически её ограбили, так и не сделав её владелицей квартиры - деньги она немалые вбухала в неё.
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2 час.
Виктор Онегин
Как я понимаю отец богат если один может содержать трёхкомнатную квартиру. Опять же выгнал жену себе оставил полноценную жилплощадь,автомобиль и дачу. Кто их разводил?. Короче ,для чего нам такую белиберду на обсуждение втюхивать? По жизни делиться всё на пополам и жена ни как не останется без жилплощади и денег.
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41 мин.
Виктор Онегин
Мать с отцом доченьку нагрели по полной.
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40 мин.
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