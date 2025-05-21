Моя семья. Счас...
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«Я буду жить здесь, а ты что-нибудь придумаешь!» – заявила дочери мать

«Я буду жить здесь, а ты что-нибудь придумаешь!» – заявила дочери мать

— Мам, ты это… серьезно сейчас? — Ева стояла посреди кухни в своей, как она думала, квартире, и смотрела на тюки и коробки, которые под руководством матери споро затаскивали в дом какие-то парни.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бойтесь  данайцев, дары  приносящих&quot;  Давно сказано. А  Еве  нечего  было надеяться  на  отца с матерью, потому  как  знала, какой  у  её папашки  характер. А  теперь родители  фактически  её  ограбили, так и не сделав  её  владелицей  квартиры - деньги она немалые  вбухала  в неё.
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2 час.
Виктор Онегин
Как я понимаю отец богат если один может содержать трёхкомнатную квартиру.  Опять же выгнал жену себе оставил полноценную жилплощадь,автомобиль и дачу. Кто их разводил?. Короче ,для чего нам такую белиберду на обсуждение втюхивать? По жизни делиться всё на пополам и жена ни как не останется без жилплощади и денег.
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41 мин.
Виктор Онегин
Мать с отцом доченьку нагрели по полной.
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40 мин.
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