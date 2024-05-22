Поздравления в картинках и красивые открытки с праздником Николая Чудотворца, который празднуется 22 мая Ирина Орлонская22 мая Русская Православная Церковь отмечает памятное событие — перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бар.
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