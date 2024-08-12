Toyota признает, что «руководство не принимало достаточного участия» в сертификации по краш-тестам. Компания вводит новые правила

Toyota рассказала, как она собирается не допустить скандалов в будущем. Напомним, в прошлом году Toyota подверглась проверкам Министерстваземли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) из-за нарушений, обнаруженных в процессе сертификации транспортных средств.