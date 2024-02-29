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Жителей Вологды будут наказывать за складирование мусора в общественных местах

Жителей Вологды будут наказывать за складирование мусора в общественных местах

Вологжан ожидают наказания за складирования мусора на общественных территориях.  Хранение стройматериалов, дров, угля, грунта и металлического лома на местах общего пользования теперь будет под запретом в соответствии с правилами благоустройства, установленными в каждом муниципалитете области.

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