Жителей Вологды будут наказывать за складирование мусора в общественных местах

Вологжан ожидают наказания за складирования мусора на общественных территориях. Хранение стройматериалов, дров, угля, грунта и металлического лома на местах общего пользования теперь будет под запретом в соответствии с правилами благоустройства, установленными в каждом муниципалитете области.