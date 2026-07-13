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Сергей Семак: «У «Зенита» на сегодня только один чистый нападающий – Соболев. Любая команда пытается укомплектоваться двумя игроками на позицию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, может ли на Александра Соболева повлиять желание клуба подписать нападающего.

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